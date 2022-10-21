Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

Kütahya’nın Simav ilesinde ormanlık alanda devrilen traktörün altında kalan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdağ beldesi Kınık Mahallesi’ndeki ormanlık alana odun toplamak için giden K.O.(44) isimli şahsın kullandığı traktör, sürücüsünün odun topladığı esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan K.O., olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.