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"Devletimiz, tüm imkânlarıyla milletimizin yanında"

Her fırsatta vatandaşla iç içe olmaya özen gösteren Vali Ali Çelik, Halk Günü Toplantısı’nda 62 vatandaşın taleplerini dinledi. 62 vatandaşın talep ve önerilerinin hızlıca sonuçlandırılması için ilgili ilgili kurumlara talimat veren Vali Çelik, kendisine iletilen her konunun takipçisi olacağını söyledi.

KÜTAHYA 03.08.2022, 12:55
"Devletimiz, tüm imkânlarıyla milletimizin yanında"

Her fırsatta vatandaşla iç içe olmaya özen gösteren Vali Ali Çelik, Halk Günü Toplantısı’nda 62 vatandaşın taleplerini dinledi. 62 vatandaşın talep ve önerilerinin hızlıca sonuçlandırılması için ilgili ilgili kurumlara talimat veren Vali Çelik, kendisine iletilen her konunun takipçisi olacağını söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Halk Günü Toplantıları çerçevesinde vatandaşların sorunlarına çözüm aradı.

Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen “Halk Günü Toplantısı” Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Talep ve sorunlara hızlıca çözüm üretilmesi için kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda vatandaşlarla görüşen Vali Ali Çelik; istek, talep, öneri ve şikâyetleri dinledi, not aldı.

İletilen talep ve ihtiyaçların birçoğuna yerinde çözüm üretilirken, süreç isteyen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili kurumlara talimat veren Vali Çelik, “Devletimiz, tüm imkânlarıyla milletimizin yanında. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

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