Devlet-atandaş işbirliğiyle köye yangın söndürme tankeri

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Pusatlar köyüne devlet-vatandaş işbirliğiyle yangın söndürme tankeri alındığı bildirildi.

Köy Muhtarı Bayram Güngör, yaklaşık 40 bin TL’ye mal olan 3 tonluk yangın söndürme tankerinin maliyetinin yarısını köylülerin, diğer yarısını ise Çavdarhisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin karşıladığını söyledi.

Muhtar Güngör,yangın söndürme tankeri alımına katkıda bulunan Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliğine ve hayırsever köy halkına teşekkür etti.