Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokuluna müzik aletleri ve bilgisayar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokuluna “Temel Eğitimde 10 Bin Okul” projesi çerçevesinde alımı gerçekleştirilen müzik aletleri ve bilgisayarın teslim edildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla “Temel Eğitimde 10.000 Okul” projesine giren Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokuluna 15 bin TL müzik aletleri ve 10 bin TL bilgisayar için ödenek gönderildi.

Okul Müdürü Ali Osman Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müzik aletleri için gönderilen ödenek çerçevesinde okulumuza 14 bağlama, 3 gitar 4 darbuka, 2 bendir, 4 zilli tef,1 davul alındı ve müzik sınıfımıza yerleştirildi. 1 adet masaüstü tümleşik bilgisayar okulumuzda yerini aldı ve kullanılmaya başlandı. Eğitimde fırsat eşitliğine önem veren Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer başta olmak üzere projeye emeği geçen tüm eğitim gönüllülerine canı gönülden teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin yetenekleri imkanlarla buluştukça daha da filiz verecek" dedi.