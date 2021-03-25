banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Kurlar güne yükselişle başladı!
Kurlar güne yükselişle başladı!
Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı
Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı

Dereköy Ortaokuluna “ eTwinning School” etiketi

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojisi Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaları yürütülen eTwinning faaliyetleri kapsamında başarılı olan Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokuluna "eTwining School" etiketi verildi.

KÜTAHYA 25.03.2021, 11:29
3
Dereköy Ortaokuluna “ eTwinning School” etiketi

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojisi Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaları yürütülen eTwinning faaliyetleri kapsamında başarılı olan Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokuluna "eTwining School" etiketi verildi.

Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, bir köy okulu olan Dereköy Ortaokulunda gerçekleştirdikleri birbirinden farklı 7 başarılı eTwinning çalışmalarının yanında birlik beraberlikleri sonucunda “eTwinning School” etiketi almaya hak kazandıklarını söyledi.

Müdür Kılıç, “ Kütahya’da “eTwinning School” unvanını kazanan 15 okulun içine adını yazdıran Dereköy Ortaokulumuz bir köy okulu olarak neleri başarabileceklerinin en güzel örneğini sergilemiştir. “eTwinning School” bizler için başarının ötesinde, inancın, umudun, emeğin, çalışmanın, birlik beraberlik ruhunun tescillenmesidir. Hayallerimizin tomurcuklanması, bir köy okulunun neleri başarabileceğinin nişanesidir. Eğitim vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Bilindiği gibi eTwinning School etiketi alan okullar Bakanlığın projelerinde pilot okul olarak değerlendirilmekte, ayrıca Avrupa Birliği Erasmus+ Projelerinde öncelik kazanmaktadır. ”eTwinning School” unvanının okulumuza kazandırılması biz öğretmen ve öğrencilerimiz için gurur vericidir. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretmenlerime, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu