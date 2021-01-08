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Dereköy Ortaokulu öğrencileri şair Kadıoğlu ile buluştu
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulu öğrencileri “Dünyayı Şiir Kurtaracak” eTwinning Projesi kapsamında şair Serap Kadıoğlu ile zoom üzerinden buluştu.
KÜTAHYA 08.01.2021, 11:27
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulu öğrencileri “Dünyayı Şiir Kurtaracak” eTwinning Projesi kapsamında şair Serap Kadıoğlu ile zoom üzerinden buluştu.
6 ülke 15 okulun yer aldığı Dünyayı Şiir Kurtaracak-Poetry Will Save The World eTwinning projesinde Serap Kadıoğlu ile zoom üzerinden bir araya geldiler.
Dereköy Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Habibe Doğruoğlu ve 5 öğrencinin yer aldığı projede öğrenciler şair Serap Kadıoğlu ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı.Şair Serap Kadıoğlu’yla şiir yazma süreci, şairlik, şair kadın olmak, şiirlerle daha güzel bir dünya mümkün müdür? üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Şair Kadıoğlu, projeye dahil olan öğrenci ve öğretmenlerin sorularını cevapladı.
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