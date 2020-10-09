Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’da düzenlenen Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Turnuvası’nda dereceye giren Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu öğrencileri ödüllendirildi.

Çeşitli branşlarda dereceye giren öğrenciler Halil Fatih Karabulut, İshak Karademir, Semih Demirel, Selim Eren Sarıkaya, Semih Demirel ve Selim Eren Sarıkaya’ya Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı tarafından madalya ve tablet hediyeleri verildi.

Kaymakam Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizden çıkan başarılı öğrencilerimizi ödüllendirdik. Onların ileride daha da başarılı olmaları temennimiz. Öğrencilerimizin bu başarıları elde etmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.