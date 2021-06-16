Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde 35 öğrenciye burs veren Emet Anadolu Gençlik Derneği, siyer-i nebi yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Mayıs ayında Emet Anadolu Gençlik Derneği temsilciliğince ortaokullar ve liseler arası yapılan siyer-i nebi kitap okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Sınav sonuçlarına göre ortaokullar kategorisinde ilçe birincisi olan Cafer Kılınç aynı zamanda il ikincisi olarak dereceye girdi.

Emet Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Sadettin Karataş, yaptığı açıklamada, ’’Ortaokullar ve liseler arası yapılan sınava büyük bir teveccüh ve katılım oldu. Biz de çocuklarımızı bu gayretlerinin neticesi olarak ödüllendirdik. Her iki kategoride de birinci olan öğrencilerimize 250 TL, ikincilere 150 TL, üçüncülere 100 TL, dört ile on arası öğrencilere 50 TL ödül verdik. Öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ederken, öğrencilerimizin yetişmelerine vesile olan hocalarımıza teşekkür ediyorum. 10 senedir lise ve üniversite öğrencilerimize burs yardımında bulunmaktayız. Bu sene 35 öğrencimize burs vererek eğitim ve öğretim hayatlarına bir nebze olsun katkıda bulunduk. Bu anlamda yardımda bulunmak isteyenler derneğimize ulaşıp bizlerle görüşebilirler. ‘’Çöp Değil Kağıt Olsun, Ağaçlarımız Kurtulsun’’ kampanyası kapsamında karton hariç atık kağıtlarınızı derneğimize ulaştırabilir, öğrenci faaliyetlerimize sizler de destek olabilirsiniz’’ dedi.