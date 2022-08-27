Derece alan fotoğraflar sergileniyor

Haziran ayı içerisinde 200 fotoğrafçının katılımı ile gerçekleştirilen Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu’nda derece alan fotoğraflar, Kütahya Belediye binası fuaye alanında sergilenmeye açıldı.

Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği’nin Kütahya Belediyesi destekleriyle Haziran ayında 200 fotoğrafçının katılımıyla gerçekleştirdiği 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu’nda derece alan fotoğraflar, Kütahya Belediye binası fuaye alanında sergilenmeye açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, “24, 25, 26 Haziran 2022 tarihlerinde fotoğraf sanatına büyük emekler vermekte olan güzide sivil toplum kuruluşumuz EÇFOD’un belediyemizin destekleri ile Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu ismini vermiş olduğumuz çok önemli bir etkinlik gerçekleştirmiştik. Bu etkinlik çerçevesinde ülkemizin dört bir yanından bir birinden değerli yüzlerce fotoğraf sanatçısı ilimize gelerek ilimizin dört bir yanında bir birinden kıymetli resimler çekerek etkinlik sonunda düzenlediğimiz yarışmaya iştirak etmişlerdi. Bu etkinlikler sayesinde gerçekleştirilen fotoğraf çekimleri sayesinde gerek güzel ilimizin gerekse tüm ülkemizin doğal tarihi güzelliklerinin bu gün birazdan göreceğimiz üzere ölümsüzleştiğini bilmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir” dedi.

Sergi 5 gün açık kalacak

Başkan Vekili Damcı, “Bu yarışmaya katılan resimler yine bir birinden değerli jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve sonuçlar da o tarihlerde ilan edilmişti. Bu yarışmada dereceye girmiş olan değerli fotoğraf sanatçılarımızın ödülleri 30 Ağustos akşamı büyük zaferin 100. Yılı çerçevesinde düzenlemekte olduğumuz Muazzez Ersoy konseri öncesi kendilerine takdim edilecektir. Bu sanatçılarımızın dereceye girmiş bulunan eserleri bu günden itibaren 5 gün boyunca burada sergilenecektir. Böyle bir etkinliğe destek olmak ve siz değerli Kütahyalı hemşehrilerimizi bu güzel eserlerle buluşturabilmek bizleri mutlu etmiştir. Gerek bu etkinliğin en önemli bileşenleri olan fotoğraf sanatçılarımızı, gerek se EÇFOD derneği yöneticilerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Damcı’nın konuşmasının ardından EFÇOD üyeleri, derece alan fotoğrafçılar ile birlikte açılış kurdelesi kesildi ve sergi gezildi.