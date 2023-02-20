Depremzedelere yakacak yardımı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün deprem bölgesine yakacak yardımı sürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Hatay merkez ve İskenderun ilçesinde depremden etkilenen vatandaşların ısınma ihtiyaçlarının karşılanması için yeni ekiplerimiz deprem bölgesinde. Soğuk kış şartlarında en acil ihtiyaçlardan olan yakacak odun yüklü 1 tır ve 2 kamyondan oluşan 3 araç deprem bölgesinde soğukla mücadele eden depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıldı" denildi.