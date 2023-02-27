Depremzedelere psikolojik destek

Depremin yaralarını sarmak için imkânlarını seferber eden Kütahya Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde sosyolog ve aile danışmanı personeli ile depremzede ailelere psiko-sosyal destek hizmetlerini devam ettiriyor.

Kütahya Belediyesi personeli, deprem nedeniyle Kütahya’ya gelen depremzede aileleri ziyaret ederek depremin meydana getirdiği olumsuz etkileri azaltmak adına hem psikolojik hem de sosyal destek sağlıyor ve yanlarında olmaya devam ediyor. Kütahya Belediyesinin Engelsiz Hayatlar Topluluğu ve Kent Konseyi Gençlik Merkezi ile yapmış olduğu iş birliği ile de 4-15 yas arası çocuklara da ayrı bir destek programı ile psikolojik ve sosyal destek sağlanacak.