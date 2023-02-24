Depremzedeler ihtiyaçlarını Hilal Market’ten karşılıyor

Kütahya Belediyesi, Hilal Market ile giyimden hijyen malzemesine, çocuk ve bebek ürünlerinden gıdaya kadar şehirdeki depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteğini sürdüren Kütahya Belediyesi, kente gelen depremzedelerin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalarına da devam ediyor. Kütahya’daki depremzedelere barınma ve psikolojik destek gibi önemli konularda katkı sağlayan Kütahya Belediyesi, Hilal Market ile örnek bir çalışma sergiliyor.

Kütahya Belediyemizin başlattığı yardım kampanyası sonrası toplama merkezi olarak kullanılan Belediye Hizmet Binası giriş katı, artık depremzedeler için Hilal Markete dönüştü. Belediye ve hayırsever vatandaşların destekleriyle temin edilen ürünlerin yer aldığı market, belediye personeli ile gönüllü vatandaşlardan oluşan ekip tarafından koordine ediliyor.

Yardımlarla oluşturulan markete gelen afetzedeler, yaş gruplarına ve bedenlere göre sıralanan kıyafetlerden, hijyen malzemelerinden, gıdadan, bebek ve çocuk ürünlerinden ihtiyacına göre alabiliyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bugüne kadar başlattığımız sosyal projelerimizin tamamını; veren elin alan eli görmediği bir anlayışla yürüttük. Asrın Felaketi olarak nitelenen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrası Kütahya’mızda misafir edeceğimiz vatandaşlarımız için “İhtiyacın Askıda Projesini” başlattık. Ekiplerimiz ve gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşlarımız, Belediyemizin Ana Hizmet Binasında, depremzede misafirlerimizin pek çok ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba gösteriyor. Depremin yaşandığı 6 Şubat gününden itibaren dayanışma ile huzuru tesis edebileceğimizin inancıyla büyük bir özveri, vefakarlık, hayırseverlik ve fedakârlık gösteren hemşehrilerimizin; bu birliktelik ruhu hepimizi çok gururlandırdı. Şehrimizde misafir edeceğimiz deprem mağduru vatandaşlarımız için hemşerilerimizin desteği bizim için büyük önem arz ediyor. Hayırsever vatandaşlarımızın getirecekleri kullanılmamış ürünler, gıda malzemeleri, kişisel hijyen malzemeleri, ev gereçleri ile marketimiz büyüyecek ve birçok aileye burada hep birlikte destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hilal Market’e gelerek ihtiyaçlarını karşılayan depremzedeler, ilk günden beri yapılan yardımlar nedeniyle başta Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık olmak üzere tüm Kütahyalılara teşekkürlerini iletti.

Hilal Market, hafta içi her gün 08:30-19:30 saatleri arasında Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası giriş katında hizmet vereceği belirtildi.