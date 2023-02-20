Depremzedeler için soba üretiyorlar

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal İşleri Bölümü öğretmen ve öğrencileri, depremzedeler için soba üretiyor.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı açıklamada, depremin yaralarının bir an önce sarılabilmesi için devlet ve millet işbirliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

Sobaların depremzedelerin iç ve dış mekanlarda kullanabileceklerini belirten Başyiğit, "Öğrencilerimiz de gelip destek vermekteler. 2-3 günlük süreçte 65 civarında soba ürettik. Soba için çok talep var. Çalışmalarımız devam ediyor, bu sayının çok daha fazlasını üreterek valiliğimiz koordinesinde bölgeye göndereceğiz. Günde ortalama 50 ile 60 arasında soba üretiyoruz" dedi.

Başyiğit, sobalar ve toplanan yardımların Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bölgeye gönderildiğini sözlerine ekledi.