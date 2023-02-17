Depremzede öğrenciler ve aileleri DPÜ konukevinde ağırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesindeki konukevine yerleştirilen öğrenciler ve aileleri Üniversite yönetimiyle kahvaltıda buluştu.

Evliya Çelebi Yerleşkesindeki DPÜ Konukevi’ne yerleştirilen depremzede öğrenciler ve aileleri için düzenlenen kahvaltı etkinliğine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Şahmurat Arık katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Prof. Dr. Kazım Uysal, “ Önce sizler, ardından da milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunmak istiyorum. Ülkemiz çok boyutlu etkileri olan bir deprem felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Biz de bunun için ilk günden beri çalışmalarımızı sürdürerek bu sürece katkı sunmaya gayret ediyoruz. Depremden sonra üniversite olarak arama kurtarma topluluğumuz ve gönüllü personelimizi hemen bölgeye sevk ettik. Topluluğumuzdan enkaz altından kurtarılan çok sayıda canın haberini aldık. Bölgeye giden personelimiz yemek dağıttı, yardım çalışmalarına katıldı ve güvenliği sağladı. Buradaki personelimiz de düzenlenen yardım kampanyalarına katıldı. Gösterdikleri bu dayanışmadan dolayı tüm personelimizle gurur duyduğumu bu vesileyle belirtmek isterim. Öte yandan depremin etkilediği bölgede yaşamaya devam eden depremzedelere de önce kışlık kıyafet ve battaniye içeren 100 koli yardım, ardından da çölyak hastalarının kullanımı için glütensiz ürünler hazırlayıp gönderdik. Bölgede evi yıkılan, ağır hasar alan ve hasar durum tespiti henüz yapılmamış olduğu için evlerine giremeyen depremzedelerimiz KYK yurtlarımıza yerleştirildiler. Biz de DPÜ olarak depremden etkilenen öğrencilerimiz ve ailelerini konukevimizde ağırlama kararı aldık. Bu nedenle de bugün bir aradayız. Sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız, yaralarımızı beraber saracağız” diye konuştu.

Rektör Uysal, Üniversite olarak konukevinde ağırlanan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceklerini belirtti.