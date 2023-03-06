Depremde hayatını kaybeden Rümeysa Yıldız’ın ismi DPÜ’de yaşayacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğrenci Rümeysa Yıldız anısına oluşturulan Hatıra Ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Evliya Çelebi Yerleşkesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özdoğru, Kütahya Tema Vakfı üyelerinin yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Kazım Uysal düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi,” Rümeysa’mız bizim öğrencimizdi, halen de öğrencimizdir. Ebediyen, kıyamete kadar da Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin öğrencisi olarak kalacaktır. Rümeysa’nın ve deprem felaketinde vefat eden diğer öğrencilerimizin isimlerini üniversitemizde yaşatacağız. Öğrencimiz adına fidanlar dikiyoruz, hatimler okuyoruz. Milletimiz güçlüdür, insanımız şefkatlidir, yardımseverdir. Hep beraber inşallah bu yaraları saracağız. Bu etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve özellikle de TEMA Vakfı yetkililerine teşekkür ediyorum. Rümeysa Yıldız ve depremde hayatını kaybeden tüm öğrencilerimiz için Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim yaralı kardeşlerimize acil şifalar versin, böylesi ağır felaketlerden bizi muhafaza etsin” dedi.