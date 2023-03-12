Depremde hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri DPÜ’de yaşayacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğrenciler Esra Gençoğlu ve Yeşim Aslı İpek için fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Evliya Çelebi Yerleşkesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, İİBF Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran’ın yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel de katıldı.

Fidan dikimi öncesinde bir konuşma yapan Dekan Prof. Dr. Cengiz Duran, depremlerde yaşamını yitirenleri andı ve yerleşkeye dikilecek fidanlarla öğrenciler Esra Gençoğlu ve Yeşim Aslı İpek’in isimlerinin sonsuza kadar DPÜ’de yer alacağını ifade etti. Duran, öğrencilere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

“Rabbim öğrencilerimizi cennetine alsın, onlara şehitlik makamı versin”

“Rabbim depremde hayatını kaybeden öğrencilerimizi cennetine alsın, onlara şehitlik makamı versin” diyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Maalesef tüm insanlık tarihinde ender rastlanan bir felaketle karşı karşıyayız. Bu da milletimizin başına geldi. İnsanlık tarihinde böyle bir musibet neredeyse görülmedi. Asrın felaketi diye nitelendiriliyor. Üniversitemizden de bölgede 2 bin 622 öğrencimiz vardı. Deprem sonrasında öğrencilerimize ulaşmak, onların halini hatırını sormak, ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Şu ana kadar 7 öğrencimiz şehit olmuştur. Geçen gün Eğitim Fakültesi öğrencimiz Rümeysa için fidan dikmiştik. Bugün de depremde hayatını kaybeden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencimiz Esra Gençoğlu ve Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencimiz Yeşim Aslı İpek için fidan dikeceğiz. Ruhları şad olsun. Rabbim onları cennetine alsın, onlara şehitlik makamı versin. Malum felaketlerde vefat edenler için peygamber efendimizin müjdesi var. Biz de bu elim hadisede vefat eden öğrencilerimizi şehit olarak görüyoruz. Allah rahmet eylesin” dedi.

“Üniversitemizde 300 kadar depremzedeyi misafir ediyoruz”

Üniversitede şu anda 300 kadar depremzedeyi misafir ettiklerini söyleyen Rektör Uysal,” Depremin ilk günü DPÜ AKUK ekibimiz deprem bölgesindeydi. Daha sonra güvenlik personelimiz ve akademik personelimiz deprem bölgelerine gitti. Elimizden geldiği kadar yaraları sarmak için çalışıyoruz. Üniversitemizde şu anda 300 kadar depremzedeyi misafir ediyoruz. Kütahya genelinde ise 7 bin depremzedeyi ağırlıyoruz, onlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Biz bir bütünüz. Doğusuyla batısıyla, kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla yaşlısıyla biz bir bütünüz. Her bir ferdimiz yaraları sarmak için bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Millet olmak böyle zamanlarda belli olur. Depremzedeler adına 75 bin lavanta kökü ve 25 bin bal ormanında geçerli olan türlerden dikiyoruz. Bunları depremde vefat eden vatandaşlarımıza atfedeceğiz. Bu vesileyle yaşanan depremlerde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.