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Depremde hayatını kaybeden Bilgili’nin adı Kütahya Müftülük Külliyesi’nde yaşayacak
ÖMER FARUK BİLGİLİ’NİN ADI KÜTAHYA MÜFTÜLÜK KÜLLİYESİNDE YAŞAYACAK
KÜTAHYA 30.03.2023, 16:11
Kütahya Müftülük Külliyesi’nde bulunan Etüd Merkezi’ne, Gedizli merhum Müftü Ömer Faruk Bilgili’nin adı verildi. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde görev yaptığı Hatay Müftülüğü’nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Gedizli Müftü Ömer Faruk Bilgili’nin ismi, Kütahya Müftülük Külliyesinde bulunan Etüd Merkezi’nde yaşayacak.