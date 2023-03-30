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Depremde hayatını kaybeden Bilgili’nin adı Kütahya Müftülük Külliyesi’nde yaşayacak

ÖMER FARUK BİLGİLİ’NİN ADI KÜTAHYA MÜFTÜLÜK KÜLLİYESİNDE YAŞAYACAK

KÜTAHYA 30.03.2023, 16:11
Depremde hayatını kaybeden Bilgili’nin adı Kütahya Müftülük Külliyesi’nde yaşayacak

Kütahya Müftülük Külliyesi’nde bulunan Etüd Merkezi’ne, Gedizli merhum Müftü Ömer Faruk Bilgili’nin adı verildi. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde görev yaptığı Hatay Müftülüğü’nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Gedizli Müftü Ömer Faruk Bilgili’nin ismi, Kütahya Müftülük Külliyesinde bulunan Etüd Merkezi’nde yaşayacak.

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