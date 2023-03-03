Depremde 35 Kıbrıs vatandaşı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş depreminde 35 Kıbrıs vatandaşının da hayatını kaybettiğini belirten MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kıbrıs halkına başsağlığı diledi.

Erbaş, "Kıbrıs halkının şu konuda gönlü rahat olsun. Bu konudaki tüm hukuki sürecin takipçisi olacağım. Olay en ince ayrıntısına kadar araştırılacaktır” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuşan Milletvekili Erbaş, “47 bin canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinde, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerinden oluşan 26’sı çocuk 35 kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşımız da Adıyaman’daki depremde hayatını kaybetmiştir. Depremde hayatını kaybeden tüm Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimize Allah’tan rahmet ve acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Deprem bölgesinde yapılacak soruşturmaların yanı sıra özellikle Adıyaman’da yıkılan, evlatlarımıza mezar olan binanın dava süreçlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak yakından takipçisi olacağız" diye konuştu.

"Allah devletimize güç kuvvet versin"

Yaşanan depremin ardından tek yürek olan Kütahya halkına teşekkür eden MHP Milletvekili Erbaş, “Kütahya halkına, deprem olduğu andan itibaren deprem bölgesine maddi manevi fiziki yardım yapan vatandaşlarımıza, ellerini açıp dua eden tüm milletimize ve bize yardıma gelen tüm dost ülkelerin desteğine teşekkür ediyorum. Yaşadıkları evleri, anılarını enkaz altında bırakıp memleketlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın yeniden şehirlerine sağlıkla ve huzurla dönmelerini sağlamak en önemli görevimizdir. Yüce Türk milletinin büyük felaketlerde gösterdiği bu muhteşem feraset de tüm dünyaya örnek olmalıdır. Depremde hayatını kaybeden tüm insanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve Türk milletine sabırlar diliyorum. Rabbimden niyazım odur ki, milletimizi bir daha böyle acılarla ve afetlerle imtihan etmesin. Devletimize güç kuvvet versin" ifadelerini kullandı.