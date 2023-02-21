Deprem bölgesine konteyner desteği

Kütahya Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek için konteyner yardımı yaptı. Okul Müdürü Ali Kesgin önderliğinde başlatılan kampanya ile deprem bölgesine 8 adet konteyner gönderildi.

Kesgin, deprem bölgesindeki yıkım ve kış şartlarının, vatandaşların hayata tutunmasını zorlaştırdığına dikkati çekerek, okul olarak düzenlediği kampanyaya Germiyan MTAL öğretmen ve velileri Ümran Aygen İlkokulu, Atakent Ortaokulu, Kütahya mesleki eğitim merkezi öğretmenleri, Fenerbahçeli Eski basketbol oyuncusu Vesely’in ve ismini vermek istemeyen Fenerbahçeli Eski basketbol oyuncusunun da desteklerinin olduğunu belirtti.

Okul Müdürü Ali Kesgin, "Okul olarak deprem bölgesindeki yaraları sarmak için ilk günden beri tüm imkanlarımızla gayret ediyoruz. Bir nebze de olsa depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olabilmek tek dileğimiz. Bugüne kadar yaşam konteyneri çerçevesinde 8 konteyner evi deprem bölgesine Kütahya il milli eğitim müdürlüğünün destekleri ile sevk etti . Bu afetin yaralarını hep birlikte saracağız" diye konuştu.