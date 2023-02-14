Kütahya’nın Hisarcık ilçesinden deprem bölgesine çuvallarla odun gönderildi.

Kaymakamlık ile belediye tarafından organize edilen deprem bölgesine yardım kampanyası çerçevesinde Beyköy ve Hasanlar köylerinden toplanan kömür çuvalları traktör römorklarıyla Kapalı pazar yeri çevresine döküldü.

Bu arada, Hasanlar köyünden gönderilen odun çuvallarının birinin üzerine, “Allah’ım sizleri korusun” yazısı yazıldı.