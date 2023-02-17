Deprem bölgesinde görevli DPÜ personeline teşekkür belgesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek amacıyla Hatay’a gönderdiği personel için tören düzenlendi.

Bedesten’de düzenlenen ve öncesinde Üniversite yönetimiyle personelin beraber yemek yediği törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Şahmurat Arık ile bölgede görevlendirilen çeşitli birimlerdeki personel katıldı.

"Üniversitem adına sizlerle gurur duyuyorum"

Törende yaptığı konuşmada Üniversite adına kendileriyle gurur duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Kazım Uysal,” Depremin ilk günüydü, telefon geldi, bizim kahraman arkadaşlarımız AKUT ekibi hemen haberleşmiş organizasyonu yapmışlar, tereddüt etmeden hemen yola çıktılar. Hem oradayken hem de gelince kendilerini dinleme fırsatı buldum. Kendileri orada hayat kurtardılar. Bir insanı yaşatmak bütün insanlığı yaşatmak gibidir. Bizim kültürümüz böyledir. Daha sonra güvenlikçi arkadaşlar ve diğer arkadaşlar da gitmek istedi ve talepte bulundu. Oraya gittiler ve çok güzel işler yaptılar. Milletinin yanında olmak, darda kalan bir insanın elinden tutmak kadar insanı mutlu eden hiçbir duygu yoktur. Ben üniversitem adına sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerin yaptıklarınızı kendim yapmış gibi hissediyorum. Böyle fedakâr ruhlar oldukça milletimizin sırtının yere gelmeyeceğine dair kanaatim bir kat daha perçinlenmiş oldu. Bu duyguyu bizlere yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler var oldukça, bu duygu ve düşünceleri taşıdıkça bu milletin sırtı yere gelmez. Bu vesileyle ölenlere rahmet, yararlılara şifa diliyorum. Allah bu millete beka, devletimize güç kuvvet versin” dedi.

Yemeğin ardından düzenlenen törende bölgede görev alan tüm personele teşekkür belgesi sunan Rektör Uysal,” Hatay’da deprem bölgesindeki görevimiz bitti. Asıl görevimiz yeni başlıyor. An itibariyle 3 bin 500 depremzede ilimizde konaklıyor. Bunun için konukevimizi ve kız yurdumuzu tahsis ettik. Üniversitemizin bütün imkanlarını seferber etmeye hazırız. DPÜ olarak görevimizin başında ve şuurundayız” diye konuştu.