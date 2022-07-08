Deprem Anı Tatbikatı’nda hediyeler verildi

2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde, Kütahya Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde Kütahya il genelinde düzenlenen Deprem Anı Tatbikatı Ödül Töreni yapıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden çök-kapan-tutun fotoğraflarını paylaşarak farkındalığa destek olan 403 kişi arasında yapılan çekiliş sonucu bisiklet, tablet, afet ve acil durum çantası kazanan katılımcılara hediyeleri Vali Ali Çelik tarafından verildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan tören renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Ali Çelik, Deprem Anı Tatbikatı’na katılıp çekiliş sonucu hediye kazanan çocuklara deprem anında ne yapmaları gerektiğini sordu; çocuklar çök-kapan-tutun hareketini uygulamalı olarak gösterdi.

Deprem anında yapılması gereken çök-kapan-tutun hareketinin defalarca yapılarak bir davranış biçimi haline getirilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapan Vali Ali Çelik, “Tatbikatlar bu duyguyu pekiştiren en önemli unsurlardan biri. Küçük bir hareket hayatı devam ettirmek için büyük bir önem arz ediyor. Bu yüzden eşinizi, dostunuzu anlatmaktan, bilgilendirmekten usanmayın. Tatbikatımıza katılarak ailece emek harcadınız, paylaşım yaptınız. Size ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afet ve kazalardan korusun” dedi.

AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini hatırlatarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.