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’Deneyap Atölyesi’ için öğrenci seçme sınavları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılacak olan Öğrenci Seçme Sınavı başladı.

KÜTAHYA 12.10.2021, 10:10
’Deneyap Atölyesi’ için öğrenci seçme sınavları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılacak olan Öğrenci Seçme Sınavı başladı.

Kütahya’da 11. Kalkınma Planı’nda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılacak olan Öğrenci Seçme Sınavı başladı. Gençlik merkezinden gerçekleştirilen sınavlara Kütahya’dan binin üzerinde aday başvurdu. Öğrenim seviyelerine göre 11-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sınavlar sonucunda 160 öğrenci 2 yıl teorik ve 1 yıl pratik olmak üzere 3 yıl boyunca teknoloji atölyelerinde eğitim alacaklar.

Sınavlar sonunda 3 yıllık eğitim için 160 gencin seçileceğini söyleyen Kütahya Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı tarafından gerçekleştirilen bir projede 27 farklı ilde dene yap atölyeleri bu dönem itibari ile eğitimlerine başlayacak. İlimizden 1000’nin üzerinden başvuru gerçekleştirildi, 160 tane orta okul ve lise seviyesinde olmak kaydı ile gencimizi seçeceğiz. 4. ve 5. sınıflar ile 8., 9. ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru gerçekleştirildi. Günde 4 seans halinde sınavlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sınavlar sonucunda gençlerimiz uygulama sınavına tabi tutulacaklar ve tespit edilen 160 gencimiz 2 sene teorik 1 sene ise uygulama eğitim alacaklar. Bunun en sonunda ise teknolojik anlamda donanımlı gençlerin yetişmesi yeni nesiller yetiştirmek. Bu anlamda gençlik merkezinde kurulan 3 atölyemiz var bu atölyelerde derslerimiz gerçekleştirilecek” dedi.

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