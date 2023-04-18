Dekan Yardımcısı Mustafa Ateş, KGG Özel Programı’nda ders verdi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından hayata geçirilen Katılım Genç Gelişim Özel Programında DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ateş, "Katılım Finansın Temel Sözleşmeleri" dersini vermek üzere eğitmen olarak davet edildi.

İstanbul Finans Merkezi’nin iki temel ayağından birini oluşturan "Katılım Finans" alanında insan kaynağı potansiyelinin artırılması, bu alandaki farkındalığın ve finansal okuryazarlığın yükseltilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından hayata geçirilen Katılım Genç Gelişim Özel Programında katılım finans sektöründe istihdam edilmek üzere depremden etkilenen 100 genç yeteneğe 1 haftalık Katılım Finans eğitimi verildi.

Katılım Genç Gelişim Özel Programında DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ateş, "Katılım Finansın Temel Sözleşmeleri" dersini verdi. Ayrıca "Katılım Finans" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.