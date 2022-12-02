Dekan Ağca Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ni tanıttı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan 4 yıllık Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi idaresi basın mensuplarını davet ederek okul hakkında bilgiler aktarıldı.

Basın açıklamasında Dekan Prof. Dr. Ahmet Ağca, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Uğur Ceylan ve Dr. Öğr. Üyesi Harika Özkan, Fakülte Sekreteri İbrahim Özdemir hazır bulundu.

Dekan Prof. Dr. Ahmet Ağca, okullarında şu an için 591 öğrencinin eğitim aldığını belirterek okulları hakkında şunları söyledi: "DPÜ Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak 2013 yılında kurulmuş olan okulumuz 2019 yılından itibaren Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Fakültemizde 178 kişilik konferans salonumuz, 162 kişilik amfi ve 60’ar kişilik 17 derslik, 42 kişilik bilgisayar laboratuvarı, 42 kişilik yabancı dil laboratuvarı, ön mutfak laboratuvarı, servis - bar laboratuvarı, yiyecek - içecek servisi uygulama laboratuvarı, soğuk hava deposu, konaklama laboratuvarı, kantin, kütüphane ve yemekhane bulunmaktadır" dedi.