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Dedik yolunda altyapı tamamlandı

Vali Ali Çelik, Dedik köyü yolunda incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA 02.08.2022, 09:19
Dedik yolunda altyapı tamamlandı

Vali Ali Çelik, Dedik köyü yolunda incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresinin bütçe ve kaynaklarıyla yapılan yolda zemin stabilizesi sağlandıktan sonra asfalt çalışmasına başlanacağını söyleyen Vali Çelik, “Köyümüze hayırlı olsun” dedi.

Yolda altyapı ve genişletme çalışmaları tamamlandığını belirten İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “Dedik, merkezde tarımın en iyi olduğu 3 köyden biri. Haliyle trafiğin yoğun olduğu bir yol. Bağlantı yollarıyla 5 km uzunluğunda olan köy yolunda grup yolu hassasiyeti gösterdik” diye konuştu.

İncelemeye Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de eşlik etti.

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