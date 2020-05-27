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Davulculara bahşişler pencerelerden atıldı

DAVULCULARA BAHŞİŞLER PENCERELERDEN ATILDI

Davulculara bahşişler pencerelerden atıldı

DAVULCULARA BAHŞİŞLER PENCERELERDEN ATILDI

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:21
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Davulculara bahşişler pencerelerden atıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşlar Ramazan davulcularına gönüllerinden geçen bahşişleri evlerinin pencerelerinden attılar.

İçişleri Bakanlığı’nca bu yıl Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında davulcuların binalara girerek bahşiş toplamaları yasaklanmıştı. Bunun üzerine ilçedeki mahallelerde Ramazan süresince insanları sahurda uyandırmak için davul çalan davulcular bayram sonunda sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından sosyal mesafeyi koruyarak mahallelerde davul çalarak dolaştılar. Bu sırada vatandaşların gönüllerinden geçen bahşişleri sokaktan geçen davulculara evlerinin penceresinden veya balkonlarından attıkları görüldü.

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