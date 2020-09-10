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Daimi işçi alımında adaylar kıyasıya yarıştı

DAİMİ İŞÇİ ALIMINDA ADAYLAR KIYASIYA YARIŞTI

KÜTAHYA 10.09.2020, 12:21
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Daimi işçi alımında adaylar kıyasıya yarıştı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere ilan edilen 20 daimi işçi (Operatör) alımı sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirildi.

Kütahya İli dahilinde 2 Dozer Operatörü, 3 Greyder Operatörü, 8 Ekskavatör Operatörü, 6 İş Makinesi Operatörü ve 1 Traktör Operatörü olmak üzere 20 daimi işçi alımı sözlü ve uygulamalı sınavları 3 gün süresince Halil İbrahim Yılmaz Kütahya Kent Ormanında Covid- 19 tedbirleri alınarak yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan’ın Komisyon Başkanı olarak yer aldığı sözlü ve uygulamalı sınava Personel Şube Müdürü Mehmet Ali Demirtaş, BTİ Şube Müdürü Fethi Şentürk, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, Makine Mühendisi Gökhan Sezgin ve işçi adayları katıldı.

Sınav komisyonu karşısında sorulara cevap veren adaylar, daha sonra iş makinesi başında uygulamalı sınavda kıyasıya yarıştı.

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