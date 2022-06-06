Daha temiz ve yeşil bir Emet için belediye ekipleri sahada

Emet Belediyesi Park Bahçeler Amirliği bünyesinde görevli tüm işçilerin katılımı ile başlatılan genel çevre düzenleme ve bakım, temizlik çalışmaları devam ediyor.

Hafta sonu da devam eden çalışmalar çerçevesinde ilçe merkezinde kaldırım ve yol kenarlarındaki kurumuş otlar temizlenip ilaçlama yapıldı. Ayrıca lavanta, ıhlamur ağaçları ile çiçeklerin bakım ve temizlikleri gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Sami Demirsöz ve Murat Uyanık koordinesinde yürütülen çalışmalar ile belediye şelale sosyal tesisleri, park ve şehitlik mevkilerinde, ilçe geneli park, oyun parkları ve benzeri alanlarda yapılan tüm çalışmaları yerinde inceleyerek işçilere kolaylıklar diledi. Başkan Doğan, sahada çalışan işçilerle sohbet edip onlara simit ve ayran ikramında bulundu.