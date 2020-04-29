Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101054
ALTIN
383.514
DOLAR
6.9855
STERLİN
8.6786
EURO
7.5874

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

DAĞLARDAN TOPLADIĞI ERİĞİ KURUTUP SATIYOR ŞİFA DAĞITIYOR

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

DAĞLARDAN TOPLADIĞI ERİĞİ KURUTUP SATIYOR ŞİFA DAĞITIYOR

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:38
3 Okunma
Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde aktarlık yapan Hakkı Ünal, tamamen doğal olarak dağlarda yetişen eriği toplayıp kurutarak satıyor.

Dağ eriği kurusunun bir çok hastalığa şifa kaynağı olduğunu belirten Ünal, ’’Kuru erik suyunun en büyük yararları arasında kabızlık tedavisi, dolaşımın uyarılması, kalp sağlığının korunması, karaciğer hastalığının önlenmesi, kemiklerin güçlendirilmesi, beyin fonksiyonunun arttırılması, metabolizmanın güçlendirilmesi ve solunum sağlığının desteklenmesi sayılabilir. Ayrıca kolon kanserinin önlenmesinde, kan basıncının düşürülmesinde, kilo kaybına yardımcı olarak, aneminin önlenmesinde, kolesterolün azaltılmasında ve amfizem tedavisinde yardımcı olduğu bilinir. Binbie derde deva bu eriği bizler dağlarda doğal ortamında toplayıp kurutuyoruz ve kilogramını 10 TL’den satıyoruz. Yapılış olarak sadece kaynatıp suyunu içmek yetrli geliyor. Bölgemizde yıllık ortalama 1 ton civarında kuru erik tüketimi oluyor’’ dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Kazım Uysal sosyal medyada öğrencilerle buluştu
Rektör Kazım Uysal sosyal medyada öğrencilerle buluştu
Aileler talep etti, Başkan Teke aynı gün su sorununu çözdü
Aileler talep etti, Başkan Teke aynı gün su sorununu çözdü
Kitap okuyana ‘Simav nüfus defteri 1840’ kitabı hediye
Kitap okuyana ‘Simav nüfus defteri 1840’ kitabı hediye

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim