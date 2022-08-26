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Cumhuriyet Mahallesi’nde mıntıka temizliği
Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin her noktasında rutin temizlik, mıntıka temizliği, kaldırım ot temizliği ile cadde ve sokak yıkama çalışmalarını sürdürüyor.
KÜTAHYA 26.08.2022, 12:13
Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin her noktasında rutin temizlik, mıntıka temizliği, kaldırım ot temizliği ile cadde ve sokak yıkama çalışmalarını sürdürüyor.
Daha temiz ve güzel bir Kütahya için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çim biçme, park ve bahçe bakım ve temizliğini yerine getiriyor.
Ekipler Cumhuriyet Mahallesi’nde kaldırım ot temizliğinin yanında mıntıka temizliğini yaprak, şehrin daha temiz ve bakımlı olması için çalışmalarını sürdürüyorlar.
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