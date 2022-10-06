Cumhuriyet Caddesi’nde bakım çalışmaları

Kütahya’nın meydan ihtiyacını karşılayan Zafer Meydanı Projesi’nin içerisinde yer alan çevre bakım ve onarım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu çerçevede, Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan asfalt ve bakım çalışmaları vatandaş ve esnafların istekleri doğrultusunda hızla çözüm üretilerek, konforlu bir yürüyüş yolu imkanı sunuluyor.

Ekipler çalışmalar doğrultusunda, bir yandan eski asfaltı tamamen kazırken diğer yandan da daha kaliteli bir serim için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Çalışmaları titizlikle takip eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Tüm birimlerimizle şehrimizi geleceğe taşıma noktasında gece gündüz çalışıyoruz. Cumhuriyet Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde buradaki tüm işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Bu süreçte, bozulan ve hasar gören tüm yollarımızı bakıma alacağız” dedi.