Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü, Kütahya’da anlamlı bir şekilde kutlandı

Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü coşkusu, Kütahya’da anlamlı bir şekilde kutlandı. Kütahya Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin Sera AVM’de düzenlediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenciler, Cumhuriyet’in ilan edildiği günkü gazetelerin nüshalarını ellerine alarak, "Yazıyor, yazıyor, Cumhuriyetin ilanını yazıyor" şeklinde anons yaptı. Bu sırada, tören alanında bulunan öğrenci ve velileri duygusal anlar yaşadı.

Öğrenciler daha sonra Cumhuriyet’in ilan edildiği günkü elbiseleri giyerek, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.Vatandaşlar öğrencileri alkış yağmuruna tuttu.

Bahçeşehir Koleji Ortaokulu Müdüresi Hayriye Zekir, "29 Ekim 1923 aynı kıyafetlerle Cumhuriyet ilan edildi. Biz de bu coşkuşu öğrencilerimizle birlikte tekrar yaşamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bunu da halkımızla paylaştık. Öğrencilerimiz, yine Cumhuriyet’in ilan edildiği haberlerinin yer aldığı gazeteleri sloganlarla halkımıza dağıttı" diye konuştu.