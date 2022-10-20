Kütahya’nın Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu, Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı. Törende Cumhurbaşkanlığınca protokole davet edilen Muhtar Nurcan Duygu Cumhurbaşkanı ve Bakanlar ile birlikte sahnede kurdele keserek Cumhurbaşkanlığı makasını Kütahya’ya getirdi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla 20 bin kişinin katılımıyla düzenlenen Ankara’daki programa katılan Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu törende Cumhurbaşkanlığınca protokole davet edildi. Programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve çeşitli bakanlarla birlikte sahnede temel atma ve açılış kurdelelerini kesen sayılı insanlar arasında yer alan Duygu Ankara programını değerlendirdi. Duygu, Cumhurbaşkanlığı makasını Kütahya’ya getirmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Erdoğan ve bakanlarla kurdela kesti

Türkiye’nin önünde programda temel atma ve açılış kurdelesini keserek Cumhurbaşkanlığı kurdelesini ve makasını Kütahya’ya getirmek benim için gururdu diyen Fatih Mahallesi Nurcan Duygu, “Ankara’da ki program benim için en güzel muhtarlar günü hediyesi oldu. Türkiye genelinde 20 bin muhtarımızın katıldığı bir törene Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak oraya gittik. Alana gelmeden önce bana bir telefon geldi ve protekolde yeriniz var dediler. Daha sonra ben protokoldeki yere gidince çok şaşırdım çünkü Cumhurbaşkanı ve Bakanlarla aynı yerde oturuyordum. Oradaki programda Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile aynı protokolde oturmak ve Kütahya’mızı temsil etmek benim için bir onur verici durum oldu. Protokolde Sayın Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile yan yana oturdum. Sayın bakanlar ile güzel bir sohbet ettik. Yaptığım hizmetlerin karşılığını bu şekilde aldığımı hissettim orada. Daha sonra bana tekrar telefon geldi ve Sayın Cumhurbaşkanın hitaplarının ardından İçişleri Bakanımız ile sahneye gelmem istendi. Bizde Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ile sahneye çıktım ve tüm Türkiye’nin önünde programda temel atma ve açılış kurdelesini keserek Cumhurbaşkanlığı kurdelesini ve makasını Kütahya’ya getirmek benim için gururdu. Kütahyamızı en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum" diye konuştu.

Duygu, Türkiye’nin ilk yüksek lisanslı muhtarı

Sahnede Cumhurbaşkanı ile sohbet eden Muhtar Nurcan Duygu, “Programda sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarının ardından Bakanlar ve Milletvekilleri ile birlikte sahneye çıktık. Orada Bakanımız Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanımıza beni ‘Türkiye’nin ilk yüksek lisanslı muhtarı, temizini muhtarlık üzerine yaptı’ olarak tanıttı. Cumhurbaşkanımız ise müthiş bir şey dedi ve beni tebrik etti. Daha sonra bende Aile ile ilgili çalışmalar yaptığımı anlattım kendilerine. Cumhurbaşkanımızda ‘böyle çalışkan bir muhtarımız var bende gururlandım onurlandım sizinle, başarılarınızın devamını dilerim. Hiç vazgeçmeden çalışmalarınıza devam etmenizi istiyorum’ diyerek beni onore ettiler" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarında destek verenlere teşekkür eden Muhtar Nurcan Duygu, “Kütahyalı bir kadın muhtar olarak orada bulunmak beni çok mutlu etti. Orada yaşadığım sevinç ve mutluluk gerçekten çok güzel bir duygu oldu benim için. Mahallemde yaptığım çalışmaların karşılığını aldığımı düşünüyorum. Başta ailem ve mahalle sakinlerim olmak üzere beni desteleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.