Çöp konteynerları yenilendi

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından satın alınan 100 adet çöp konteynerinin, eskimiş konteynerlerin yerine konduğu bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde bazı noktalarda kullanılan çöp konteynerlerinin değiştirilmesi gerektiği ve yeni yapılan TOKİ alanlarında kullanılması için belediye olarak daha önce toplam 81 adet konteyner almıştık. İhtiyaca göre 100 konteyner daha alırken, son 10 ay içinde 181 konteyner alarak halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Çevre düzenlemeleri ve çevre temizliği, en önemlisi insan sağlığı belediye olarak en büyük öncelikli konumuzdur. Emet belediyemizce son 10 ayda alınan 181 çöp konteynırı eskileri ile değiştirilirken, toplamda 550 konteyner bulunuyor’’ dedi.