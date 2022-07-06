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Coğrafi İşaret tescilli Şaphane vişnesinden numune alma çalışmaları

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde coğrafi işaret tescilli vişneden hastalık ve zararlı mücadelesinde kullanılmış olan pestisitlerin kalıntı durumunun izlenebilmesi amacıyla numune alındığı bildirildi.

KÜTAHYA 06.07.2022, 10:01
Coğrafi İşaret tescilli Şaphane vişnesinden numune alma çalışmaları

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde coğrafi işaret tescilli vişneden hastalık ve zararlı mücadelesinde kullanılmış olan pestisitlerin kalıntı durumunun izlenebilmesi amacıyla numune alındığı bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personellerince ilçede coğrafi işaret tescili bulunan Şaphane Vişnesinden hastalık ve zararlı mücadelesinde kullanılmış olan pestisitlerin kalıntı durumunun izlenebilmesi amacıyla numune alma çalışmaları devam ediyor.

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