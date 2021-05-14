banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Beşiktaş'ta bir binada çökme tehlikesi! Boşaltılıyor
Beşiktaş'ta bir binada çökme tehlikesi! Boşaltılıyor
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!
Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
Süper Lig'de final maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de final maçlarının hakemleri belli oldu

Çocukların evlerine bayram hediyesi gönderildi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, Kaymakamlık tarafından tam kapanma tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar için evlerine bayram hediyesi gönderildi.

KÜTAHYA 14.05.2021, 22:40
Çocukların evlerine bayram hediyesi gönderildi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, Kaymakamlık tarafından tam kapanma tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar için evlerine bayram hediyesi gönderildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ’’Bu bayramda çocuklarımızın evde olması bayramlarını kutlamaya engel değildir. Yeter ki sevgili çocuklarımıza bayram duygusunu biraz olsun yaşatalım. Aslanapa kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimiz tarafından, çocuklarımızın evlerine kadar gidilerek hediyelerini teslim ettik. Tüm çocuklarımıza iyi bayramlar diliyorum’’ dedi.
Yorumlar (0)
18°
açık