Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocuklar için “Hareket ve oyun alanı” kuruldu

Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde, çocuklar için “Muzipo Kids Hareket ve Oyun Alanı” kuruldu. Vali Ali Çelik, “Hareket ederek büyüyen sağlıklı nesiller” projesi kapsamında hayata geçirilen hareket ve oyun alanını inceleyerek çocuklarla bir araya geldi.

Muzipo Kids, “Aynı Gökyüzünün Çocuklarıyız” Projesi ile Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi’nde Muzipo Kids Hareket ve Oyun Alanı kurarak çocukların yüzünü güldürdü.

Muzipo Kids Hareket ve Oyun Alanı açılışı; Kütahya Valisi Ali Çelik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ali Gedik, Muzipo Kids Kurucu Ortağı Aslı Olgun ve Muzipo Kids Genel Müdür Yardımcısı Semih Dadaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

“Hareket ederek büyüyen sağlıklı nesiller” projesi kapsamında kurulan hareket ve oyun alanını inceleyen Vali Ali Çelik, "Çocuklarımız eğlenceli ve güvenli bir ortamda gerçek potansiyellerini keşfedecek" dedi.

Çocukların denge, koordinasyon ve esneklik becerilerini geliştiren hareket eğitimlerinin uygulanacağı Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi - Muzipo Kids Hareket ve Oyun Alanında, çocuklara başarma duygusunu tattıran, onlara özgüven kazandıran etkinlikler gerçekleştirilecek.