Çocuğa uyuşturucu satmaya çalıştılar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşı küçük çocuğa uyuşturucu satmaya çalışan E. Ç ve yanındaki 2 kişi uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesinde Ç. Y. isimli yaşı küçük kişinin kendisine E. Ç. isimli kişi tarafından uyuşturucu satılmaya çalışıldığı şeklinde polise ihbarda bulunması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde, E. Ç. ve yanında bulunan E. I. ve M. K. isimli kişiler yakalandı.

Araç içerisinde yapılan aramada, 7 adet extacy hap, E. I. isimli şahsın üst ve ikamet aramasında,1 adet tabanca, 38 adet tabanca mermisi, 1 adet ak kurusıkı, E. Ç. isimli şahsın ikamet aramasında, 1 adet kurusıkı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.