Çinigar Anaokulu’nda, "Kütahya ve Hekim Sinan’ın Şifalı Bitkileri" konulu resim yarışması

Kütahya Merkez Çinigar Anaokulu tarafından “Kütahya ve Hekim Sinan’ın Şifalı Bitkileri" konulu Türkiye geneli resim yarışması düzenlendiği bildirildi.

“Kütahya ve Hekim Sinan’ın Şifalı Bitkileri" konulu resim yarışması hakkında açıklamalarda bulunan Çinigar Anaokulu Müdürü Şerafettin Söyler,” Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü EGEP projesi çerçevesinde yer alan Hekim Sinan Bilim Programı gelişim alanı temalı etkinlikler doğrultusunda Kütahya ve Hekim Sinan’ın şifalı bitkilerini okul öncesi öğrencilerine tanıtıp, bilgilerini resim sanatı yoluyla anlatmalarını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz ulusal resim yarışması başvuruları devam etmektedir. Yarışmaya katılmak için okulun web sitesinde yer alan ön başvuru linkinin doldurulması gerekmektedir. Ayrıca katılım için gerekli olan başvuru formları ve şartname aşağıda yine okulun web sitesinde belirtilmektedir. Bütün öğrencilerimize başarılar dileriz” dedi.