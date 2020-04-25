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Çiftçiye ücretsiz nohut tohumu desteği

SİMAV İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, 5 KÖYDEKİ 700 DEKAR ALANA EKİLECEK NOHUT TOHUMUNU ÜCRETSİZ OLARAK TESLİM ETTİ

Çiftçiye ücretsiz nohut tohumu desteği

SİMAV İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, 5 KÖYDEKİ 700 DEKAR ALANA EKİLECEK NOHUT TOHUMUNU ÜCRETSİZ OLARAK TESLİM ETTİ

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:10
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Çiftçiye ücretsiz nohut tohumu desteği

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kestel, Hisarbey, Küplüce ve Yemişli köylerindeki toplam 700 dekar alana ekilmek üzere, çiftçilere ücretsiz nohut tohumu verildi. Kütahya İl Özel İdare si tarafından hazırlanan bir projenin, gelecekte gıda sıkıntısına önlem amacı taşıdığı belirtildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen desteklemelerin devam ettiğini ifade etti. Tokdemir “ Kestel, Eğirler, Küplüce, Hisarbey ve Yemişli köylerimizde 700 dekar alana ekilmek üzere, çiftçilerimize ücretsiz nohut tohumu desteğinde bulunduk. Covid-19 salgını ile mücadele edilen bu günlerde, çiftçimizin üretimine yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Üreticilerimiz bizim için değerlidir” dedi.

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