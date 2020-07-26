Çiftçilerin zararı karşılanacak

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen hasat yangınında zarar gören alanlarda, AK Parti Kütahya Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi İshak Gazel incelemelerde bulundu.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zararın karşılancağını ve çiftçilere tohum desteği verileceğini belirten Milletvekili Gazel, ’’Geçtiğimiz gün Çavdarhisar ilçemize bağlı Hacıkebir ve Afşar köyleri arasındaki arazilerde meydana gelen hasat yangında zarar gören çiftçilerimizi Çavdarhisar İlçe Başkanımız Tuncay Demirel ve İl Genel Meclisi Üyemiz Hüseyin Yıldız ile birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Bu konunun takpçisi olacağız. Toplam 10 çiftçimize ait 12 hektar buğday ekili alan yangında zarar gördü. Yangında zarar gören ailelerimle görüşüp kendilerine geçmiş olun dileklerimizi ilettik’’ dedi.

Hacıkebir ve Avşar köyü muhatarları, ziyaretinden dolayı AK Parti Kütahya Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi İshak Gazel’e, çiftçiler ile birlikte ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ettiler.