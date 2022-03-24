Cezaevinde Çanakkale şehitlerini anma ve dua programı

Kütahya Müftülüğü, Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonu’nda hükümlülere yönelik ’Çanakkale şehitlerini anma ve dua’ programı düzenledi.

Cezaevi vaizleri Hasan Tekin, Ünal Damar ve Kadir Güner tarafından gerçekleştirilen programda, Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası "Çanakkale savaşı ve bize verdiği mesaj" konulu sohbet yapıldı.

Programda sinevizyon gösterimi, ilahi ve kasideler okundu. Etkinlik, yapılan dua ile sona erdi.