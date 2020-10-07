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Ceyhun’dan Yıldırım’a taziye mesajı
VEFAT EDEN BEKİR SITKI TÜRKER (SOLDA) MHP KÜTAHYA İL BAŞKANI FERHAN YILDIRIM (SAĞDA)
KÜTAHYA 07.10.2020, 10:36
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Bekir Sıktı Türker’in vefatı nedeniyle MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım’a başsağlığı mesajı gönderdi.
Ceyhun, mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Yöneticilerinden İl Genel Sekreteri Bekir Sıtkı Türker’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Türker ailesi olmak üzere sevenlerine ve MHP teşkilatına baş sağlığı ve sabır diliyorum.Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
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