banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler
'Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez'
'Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez'
Yavru Vatan KKTC'de hükümet düştü!
Yavru Vatan KKTC'de hükümet düştü!

Ceyhun’dan Yıldırım’a taziye mesajı

VEFAT EDEN BEKİR SITKI TÜRKER (SOLDA) MHP KÜTAHYA İL BAŞKANI FERHAN YILDIRIM (SAĞDA)

KÜTAHYA 07.10.2020, 10:36
Ceyhun’dan Yıldırım’a taziye mesajı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Bekir Sıktı Türker’in vefatı nedeniyle MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım’a başsağlığı mesajı gönderdi.

Ceyhun, mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Yöneticilerinden İl Genel Sekreteri Bekir Sıtkı Türker’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Türker ailesi olmak üzere sevenlerine ve MHP teşkilatına baş sağlığı ve sabır diliyorum.Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:44
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2