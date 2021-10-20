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Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kalkan köyünde, ceviz ağacından düşen 62 yaşındaki Recep Devkür, hayatını kaybetti.

KÜTAHYA 20.10.2021, 12:26
Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kalkan köyünde, ceviz ağacından düşen 62 yaşındaki Recep Devkür, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Simav’ın Kalkan köyü nüfusuna kayıtlı Recep Devkür, kendi bahçesindeki ceviz ağacından hasat yaparken, yaklaşık 5 metrelik yükseklikten yere düştü. 112 Acil Servis ambulansı ile Simav Doç.Dr. Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Devkür, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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