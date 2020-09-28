Çerkesler atasını unutmadı

Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı Kiçir köyü’nde, Çerkes Etem anısına bir çeşme yaptırıldı.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, Çerkes Etem’in ulusal kahraman olduğunu belirtti. Buhan, “Kuvayi Seyyare’nin kurucularından ve milli mücadelenin en büyük kahramanlarından biri olan Çerkes Etem’i 72’inci ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Çerkes Etem’in anısına, çerkes köyü olan Kiçir’e bir çeşme yaptık. Hayırlı olsun” dedi.