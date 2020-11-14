banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Meydanlar için İstanbullu seçimini yaptı
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları
Doktora ‘terbiyesiz' dedi cezayı yedi
Doktora ‘terbiyesiz' dedi cezayı yedi
Konteyner kente ilk konteynerler geldi
Konteyner kente ilk konteynerler geldi

Çerkes köyünde spor salonu sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde, yapımı yarım kalan spor salonu için gerekli ödeneğin sağlandığı belirtildi.

KÜTAHYA 14.11.2020, 09:52
2
Çerkes köyünde spor salonu sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde, yapımı yarım kalan spor salonu için gerekli ödeneğin sağlandığı belirtildi.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, bir süre önce yapımına başladıkları spor salonu için gerekli ödeneğin sağlanmasına, köydeki gençlerin çok sevindiğini belirtti. Buhan, “Köyümüzde uzun bir süredir gündemde olan lavanta bitkisi yetiştiriciliği projesi de kabul gördü. Başta Kütahya Valisi Ali Çelik olmak üzere, projelerimize destek olanlara, köyümüz Kiçir Hable adıma teşekkür ediyoruz” dedi
Yorumlar (0)
banner417
13°
parçalı bulutlu
banner378