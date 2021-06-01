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Çavdarhisar’da ’’Sır altı çini işleme’’

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Aizanoi Kadın Kooperatifi’nde sır altı çini işleme kursu açıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 01.06.2021, 10:28
Çavdarhisar’da ’’Sır altı çini işleme’’

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Aizanoi Kadın Kooperatifi’nde sır altı çini işleme kursu açıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’Aizanoi Kadın Kooperatifi üyeleri ve ilçemiz kadınlarının, ilimizin değeri çininin işlemesini öğrenerek istihdama yönelik imkanlarının artırılması amacıyla İŞKUR destekli olarak açılan kurstaki çalışmaları yerinde inceledik. İlçemiz merkez ve köylerinden 17 kadının kursa katıldığı, tahrir ve boyama çalışmalarının yapıldığı bilgisini aldık. Daha sonra fırınlanıp kullanılabilir hale getirilecek çini çalışmalar, kooperatif aracılığı ile de satılacak. Böylece ilçe ekonomisine katkı sağlanmış olacak’’ dedi.
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