Çavdarhisar’da ’’Şap’’ aşısı kampanyası

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Hayvan Sağlığı Şubesi Veteriner Hekimlerimiz tarafından, büyükbaş hayvanlarda Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Aşılama çalışmalarımız bir ay içerisinde tamamlanacaktır. Ayrıca küçükbaş hayvanlarda Anaç Koyun-Keçi desteklemesi kapsamındaki ek başvuru kontrolleri devam etmektedir’’ ifadeleri kullanıldı.