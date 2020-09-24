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Çavdarhisar’da köylerde içme suyu ve altyapı çalışmaları
ÇAVDARHİSAR'DA KÖYLERDE İÇME SUYU VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI
KÜTAHYA 24.09.2020, 10:34
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine atanan ilk kadın Kaymakam olan Armağan Yazıcı, ilk ziyaretini ilçeye bağlı Çamköy ve İlcikören köylerine gerçekleştirdi.
Çavdarhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ’’İlçemize bağlı Çamköy’ü ziyarette bulunarak, yapımı tamamlanan içme suyu şebekesini inceledik. Ayrıca Çamköy için oldukça önemli olan köy içi kanalizasyon ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledik. İkinci olarak ziyaret ettiğimiz İlcikören köyümüzde içme suyu ishale hattı yapımını kontrol ettik. Köylümüzün altyapı ve içme suyu gibi önemli sorunları her zaman önceliğimiz olacaktır’’ ifadelerine yer verildi.
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